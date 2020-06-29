В Минтруде рассказали, сколько россиян получают пенсии
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Замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина рассказала, что 42 млн россиян получают пенсии. Об этом сообщает РИА «Новости».
«42 млн человек в нашей стране — это получатели пенсий, причем разных пенсий», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».
По ее словам, сюда входят не только пенсии по достижению пенсионного возраста, но и пенсии по инвалидности, потере кормильца и прочие.
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