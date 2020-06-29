Мировые цены на нефть падают

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 29 июня.

Так, цена на августовские фьючерсы WTI, по расчетам на 8.00 мск, составила $35,67 за баррель, упав на 2,13%.

Кроме того, стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent показала снижение на 2,02% — до $40,19 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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