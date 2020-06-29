Россияне с детьми получат по 10 тысяч рублей без повторной подачи заявки

Родители свыше 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Речь идет о выплатах на детей от 3 до 16 лет.

Так, их начали начислять с 1 июня. Уже в первый день сумму получили родители 15 млн детей благодаря удобному алгоритму электронного обмена данными.

Для получения новой выплаты, которая стартует 1 июля, подавать заявление заново не придется. Суммы будут начислять на основе уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда данных.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.