Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake заявил о банкротстве

Компания-добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявила о банкротстве. Об этом сообщает CNBC.

Так, компания добровольно подала заявление о банкротстве, а также попросила суд США о защите в рамках статьи о банкротстве для упрощения реструктуризации задолженности.

Компания намерена реализовать план для погашения задолженности в размере $7 млрд.

Chesapeake Energy заключила соглашение, по которому кредиторы выделят ей ссуду на $925 млн. Кроме того, компания должна получить $600 млн от кредиторов и держатели обеспеченных векселей.