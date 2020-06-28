СМИ: Pepsi присоединяется к бойкоту Facebook
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PepsiCo присоединяется к компаниям, прекратившим размещение рекламы в Facebook, сообщает Fox Business со ссылкой на информированные источники.
На данный момент компания не сделала официального заявления, однако, по словам источников, Pepsi намерена присоединиться к «бойкоту» на июль и август текущего года.
Ранее ряд гражданских ассоциаций в США призвали компании бойкотировать размещение рекламы в Facebook, чтобы выразить протест из-за отсутствия модерирования хейтспича и расистских постов.
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