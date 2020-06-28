Путин рассказал, откуда берутся деньги на выплаты гражданам

Президент России Владимир Путин объяснил, откуда берутся средства на выплаты гражданам и поддержку экономики. Об этом сообщают «Вести.Ru».

По его словам, деньги берутся из резервов бюджета.

Российский лидер напомнил, что еще в начале нулевых в России был «хронический дефицит» бюджета, граждане не могли получить зарплаты по несколько месяцев. Он добавил, что за прошедшее время резервы выросли в 50 раз.

Путин отметил, что еще многое предстоит сделать для диверсификации экономики, но если сравнивать с 90-ми годами, то нынешняя России – это «другая страна».

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