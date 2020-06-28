Темпы строительства московского метро будут увеличены
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Власти Москвы увеличат темпы строительства метро, благодаря чему в ближайшие три-четыре года больше 90% жителей столицы получат свою станцию в радиусе километра от дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу стройкомплекса Москвы.
По словам заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева, работы по строительству метро не останавливались даже в период пандемии коронавируса.
«В ближайшие три-четыре года свыше 90% жителей столицы получат станцию метро в радиусе одного километра от места проживания», — добавил он.
Заммэра отметил, что это позволит решить задачу по транспортному обеспечению горожан и улучшению дорожной ситуации в городе.
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