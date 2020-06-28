В России спрогнозировали падение ипотечной ставки до 7% и ниже

Аналитики ожидают снижение ставки по ипотеке к концу 2020 года до 7% и ниже, если в стране не случится вторая волна коронавируса и не помешают новые «черные лебеди». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Понижение ипотечной ставки прогнозируют в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). По версии аналитиков, на уменьшение ставки будут влиять как льготная программа, максимальная ставка по которой не более 6,5%, так и понижение ключевой ставки ЦБ России.

«Устойчивое снижение ставок будет основным драйвером ипотечного рынка, частично компенсируя сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков», — заявлено в комментарии агентства.

Кроме того, ипотечные ставки ниже 7% видят в ближайшем будущем и в рейтинговых агентствах Moody's и АКРА.

Рисками для ипотечного кредитования будут уменьшение доходов россиян, возможность новой волны коронавирусной инфекции осенью 2020 года и «черные лебеди» (в виде ужесточения санкционной риторики и падения цен на нефть), считает аналитик Екатерина Щурихина.

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