Антидепрессанты стали востребованнее в России

Во время пандемии коронавируса в России возросли продажи антидепрессантов, говорится в исследовании аналитиков компании DSM Group.

В исследовании рассматривался период с 1 марта по 1 июня 2020 года. За это время продажи антидепрессантов увеличились в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С начала марта в текущем году в России продали свыше 2,3 млн упаковок лекарственных средств. Общая сумма, полученная от продажи таких препаратов, составила 1,4 млрд руб.

Аналитики отмечают, что рост продажи антидепрессантов совпадает с началом пандемии и режима самоизоляции во многих странах. Так, в марте лекарства от депрессии продавались на 35% больше, чем в марте прошлого года. Небольшое снижение спроса на препараты было зафиксировано в конце апреля, передает RT.

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