В Ростуризме спрогнозировали срок восстановления туристической отрасли РФ

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова считает, что туристическая отрасль России может восстановиться после пандемии коронавируса к весне 2021 года, передает ТАСС.

«Более того, мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года», — добавила Догузова.

Ранее глава Ростуризма предложила сделать электронную визу России бесплатной на весь 2021 год.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан КНР. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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