На Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России
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Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Там уточнили, что с такой инициативой выступили компании «Укрнафта», «Укргаздобыча» и «Укртатнафта».
Компании также предлагают ввести квоты на импорт остальных нефтепродуктов и пересмотреть действующие ставки акцизного налога на топливо.
При этом участники рынка высказали предостережение, что данные действия могут привести к антиконкурентному сговору основных импортеров, и как следствие, к существенному повышению цен.
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