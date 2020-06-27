На Украине предложили ввести пошлины на нефтепродукты из России

Три производителя нефтепродуктов на Украине предложили правительству ввести компенсационные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Там уточнили, что с такой инициативой выступили компании «Укрнафта», «Укргаздобыча» и «Укртатнафта».

Компании также предлагают ввести квоты на импорт остальных нефтепродуктов и пересмотреть действующие ставки акцизного налога на топливо.

При этом участники рынка высказали предостережение, что данные действия могут привести к антиконкурентному сговору основных импортеров, и как следствие, к существенному повышению цен.

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