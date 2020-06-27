Российские туроператоры отменяют июльские туры за границу

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Российские туроператоры начали отменять запланированные на июль текущего года зарубежные туры, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В настоящее время туристические операторы «не возлагают больших надежд» на восстановление международного туризма в ближайшее время, указано в сообщении.

В частности, июльские туры аннулируют ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист».

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