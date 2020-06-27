Авиарейсы из России в дальнее зарубежье раньше августа могут не возобновиться

Авиасообщение России со странами дальнего зарубежья может не возобновиться в июле. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его данным, в июле планируется разрешить полеты в страны СНГ, а возобновление сообщения в страны «дальнего зарубежья», вероятно, будет не раньше августа. Однако говорить про возобновление полетов можно только с учетом эпидемиологической обстановки.

«Для этого проводится оценка эпидситуации в каждом конкретном государстве назначения», — добавил источник.

При этом полеты за пределы СНГ вряд ли можно ожидать раньше августа, полагает источник агентства.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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