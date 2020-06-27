Россия и Турция обсуждают возобновление авиасообщения
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Россия и Турция обговаривают вопросы возобновления полетов и турпотока между странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова.
По его данным, в настоящее время вопросы изучаются в постоянном контакте между российскими и турецкими профильными ведомствами. Дипломат рассказал, что уже была разработана специальная система сертификации безопасного туризма, также была проделана большая работа в отелях, аэропортах и туристических объектах.
«Да и само море и солнце остаются по-прежнему ласковыми и приветливыми», — сказал посол.
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