Мишустин продлил срок президентских выплат российским медработникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении выплат медицинским работникам, которые помогают в борьбе с коронавирусом.

«Срок продлен до конца лета», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Выплаты в течение двух месяцев — июле и августе — рассчитываются, исходя из факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.

Также глава правительства обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.

Лечащие зараженных коронавирусом врачи получают президентские доплаты в размере 80 тыс. руб. в месяц. Средний медицинский персонал – по 50 тыс. руб., столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тыс. руб.

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