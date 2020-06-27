Правительство одобрило выделение средств Минфину на детские выплаты
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Правительство России одобрило выделение Минфину России средств на выплаты по 10 тыс. руб. российским семьям на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в документе.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет.
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