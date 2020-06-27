В Госдуме предложили сохранить доплаты безработным с детьми

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка. Соответствующее предложение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT.

В письме законодатель напомнил, что ранее на фоне пандемии коронавируса произошли временные изменения в начислении пособия по безработице.

Одному из родителей, который был уволен с 1 марта этого года, в апреле, мае и июне должна была быть назначена дополнительная выплата в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка.

Депутат считает, что такая мера и по окончании пандемии могла бы оставаться весомой поддержкой для семей с детьми, оказавшихся в трудном финансовом положении.

Кроме того, в обращении к премьеру Федоров попросил рассмотреть возможность увеличения детской доплаты с 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

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