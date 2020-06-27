Минтруд не поддержал идею выплат на детей до 18 лет

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Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерство труда не поддержало ее предложение о выплатах в размере 10 тыс. руб. в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, россияне обращаются с просьбой увеличить возраст получателей выплаты до 18 лет все чаще. Кузнецова направила такое предложение в правительство, но Минтруд отверг его.

При этом в министерстве предложили трудоустраивать подростков старше 16 лет.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил организовать выплаты в июне и июле на всех детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. руб. за каждый месяц.

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