Coca-Cola приостановит размещение рекламы в соцсетях из-за бойкота Facebook

Coca-Cola Company приняла решение приостановить размещение рекламы в социальных сетях на фоне бойкота, объявленному Facebook из-за обвинений в размещении расистских постов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главного исполнительного директора Джеймса Куинси.

«В мире нет места расизму, и нет места расизму в социальных сетях. Coca-Cola Company приостановит размещение платной рекламы на всех платформах социальных сетей во всем мире по крайней мере на 30 дней», — заявил Куинси.

Он добавил, что за это время кампания пересмотрит свою рекламную политику и определит, необходимы ли ей изменения.

По его словам, Coca-Cola ожидает большей прозрачности от партнеров среди соцсетей.

Ранее ряд гражданских ассоциаций в США призвали компании бойкотировать размещение рекламы в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за отсутствия модерирования хейтспича и расистских постов.

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