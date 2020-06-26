Ростуризм опубликовал список стран с ограничением на въезд

Российское Федеральное агентство по туризму опубликовало список стран, в которых действуют ограничения на въезд из-за границы в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

В перечень вошли 122 страны. Кроме того, на сайте представлена информация о конкретных ограничениях в той или иной стране и о сроках их действия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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