Россия сообщила ООН о ликвидации крайней нищеты

Россия выполнила цель по ликвидации крайней нищеты, указано в российском обзоре для ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

«По основным параметрам в России достигнута цель по ликвидации крайней нищеты», – указано в обзоре.

При этом российская политика в данной сфере предусматривает снижение национального уровня бедности «как минимум в два раза» к 2024 году, отмечается в документе. По мнению авторов обзора, достичь этого удастся в помощью реализации национальных проектов и развития механизмов поддержки населения.

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