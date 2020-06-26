«Роснефть» подвела итоги Программы повышения надежности трубопроводов и приступила к реализации новой

«Роснефть» в 2019 году завершила реализацию Программы повышения надежности трубопроводов (2015-2019). В результате количество отказов трубопроводов снизилось на 32% по сравнению с 2013 годом.

Только в 2019 году Компания направила более 23 млрд рублей в рамках реализации Программы, в том числе 14,3 млрд рублей на замену трубопроводов и более 9 млрд рублей на поддержание эксплуатационной надежности трубопроводов.

Масштабная Программа повышения надежности трубопроводов включает в себя их модернизацию, капитальный и текущий ремонт и реализуется в соответствии со Стратегией «Роснефть 2022». По итогам 2019 года произведена замена более 1400 км действующих трубопроводов.

В целях поддержания эксплуатационной надежности нефтяной транспортной системы проводятся мероприятия по диагностированию (в том числе внутритрубному), которые позволяют выявлять развитие дефектов трубопроводов на ранних стадиях и проводить своевременные работы по их устранению. Применение ингибиторной защиты систем трубопроводов способствует образованию защитной пленки на поверхности металла и, тем самым, снижает скорость коррозии трубопроводов. Для поддержания пропускной способности, предупреждения образования застойных зон и скапливания внутренних отложений производится очистка внутренней полости трубопроводов.

В 2020 году «Роснефть» приступила к реализации новой масштабной Программы «Повышение надежности трубопроводов 2020-2025 гг». Участие в программе принимают 28 нефтегазодобывающих предприятий Компании.

Основные цели на период реализации Программы:

- уменьшение отказов промысловых трубопроводов на 20% от уровня 2019 года;

- увеличение объемов внутритрубной диагностики для контроля состояния трубопроводов;

- подбор, испытание и внедрение новых технологий, материалов, обеспечивающих защиту от коррозии и отложений;

- разработка и внедрение инструментария для оперативного контроля и анализа за работой и состоянием парка промысловых трубопроводов.

Программа «Повышение надежности трубопроводов 2020-2025 гг.» предусматривает реконструкцию 10 тыс. км трубопроводов, капитальный и текущий ремонт 7 тыс. км транспортных сетей.