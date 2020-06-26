«Нафтогаз» призывает США расширить санкции против «Севпотока — 2»

Украинская компания «Нафогаз» призывает конгресс США «безотлагательно» принять законопроект, расширяющий санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте компании.

«Нафтогаз» поблагодарил палату представителей и сенат конгресса, а также «других друзей Украины в Соединенных Штатах» за данный законопроект, который, по мнению украинской стороны, «сделает невозможным завершение строительства трубопровода».

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. президент России Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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