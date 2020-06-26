Биржевая цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Цена бензина Аи-95 снова побила исторический рекорд, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
Марка подорожала еще на 1,28%, достигнув отметки в 57,43 тыс. руб. за тонну.
На прошлой неделе цена Аи-95 уже дважды обновляла максимум. Сначала топливо подорожало до 56,75 тыс. рублей за тонну, а затем 57,314 тыс. руб. за тонну.
Федеральная антимонопольная служба начала проверку с целью выяснить, почему поднялись биржевые цены на бензин Аи-95.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Цена бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум
— Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд