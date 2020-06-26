Названа дата открытия грузового сообщения по Крымскому мосту
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Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр «Крымский мост».
В этот день два грузовых состава пройдут по мосту навстречу друг другу, заявили в инфоцентре. Там добавили, что один состав будет перевозить продукцию крымских предприятий, второй – горючее, удобрения и рельсы со стороны Краснодарского края.
В настоящее время мост работает в штатном режиме и готов к росту трафика в обе стороны, отметил генеральный директор компании-подрядчика «СГМ-Мост» Александр Островский.
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