Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства России.

По данной категории семьи могут получить единовременную финансовую поддержку в размере 10 тыс. рублей.

Как сказано в заявлении, тем, кто уже получал выплаты на детей до трех лет или на детей от трех до 16 лет, не нужно заново подавать документы, поскольку начисление выплаты будет происходить автоматически.

В свою очередь тем, кто еще не оформил заявление на получение пособия, необходимо подать соответствующие документы до 1 октября.

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