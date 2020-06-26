RT: 30% россиян готовы провести отпуск на курортах Краснодарского края

Россияне рассказали, готовы ли они провести отпуск на курортах Краснодарского края. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, 30% респондентов заявили, что готовы провести ближайший отпуск на море в Краснодарском крае. Еще 18% отметили, что эта поездка может заменить отпуск за рубежом.

53% россиян посчитали, что Краснодарский край – хорошее место для отдыха с детьми.

Однако только 14,4% путешественников уже подготовились к поездке на побережье Краснодарского края, приобрели билеты или забронировали отели.

В опросе принимали участие 2,1 тысячи респондентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ростуризме рассказали, когда откроются курорты в России

— Российские пляжи можно будет посещать без масок