RT: 30% россиян готовы провести отпуск на курортах Краснодарского края
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Россияне рассказали, готовы ли они провести отпуск на курортах Краснодарского края. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Так, 30% респондентов заявили, что готовы провести ближайший отпуск на море в Краснодарском крае. Еще 18% отметили, что эта поездка может заменить отпуск за рубежом.
53% россиян посчитали, что Краснодарский край – хорошее место для отдыха с детьми.
Однако только 14,4% путешественников уже подготовились к поездке на побережье Краснодарского края, приобрели билеты или забронировали отели.
В опросе принимали участие 2,1 тысячи респондентов.
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