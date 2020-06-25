С упаковок Unilever пропадут слова «светлый» и «белый»

Компания Unilever уберет со своих упаковок слова «светлый» и «белый» после массовых акций против расизма в США и других странах, сообщается на сайте компании.

«Мы признаем, что использование слов «светлый», «белый» предполагает единый идеал красоты, что, по нашему мнению, не является правильным, и мы хотим решить эту проблему», — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что намерены заботиться о всех оттенках кожи, сохраняя разнообразие.

Массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

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