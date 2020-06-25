ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью «Интерфаксу» рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.

По его словам, отмена моратория может оказать нужную поддержку рынку — «психологически» факт снятия запретов снимет напряжение.

При этом Ханян отметил, что, возможно, разрешение на импорт не повлияет на цену топлива.

«Технически этот процесс небыстрый, и, возможно, пока пройдут все процедуры, внутреннее производство уже закроет спрос», — сказал он.

Профильные ведомства должны внести предложение о корректировке сроков моратория до 15 июля.

Со 2 июня вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.

После этого биржевые цены на бензин рекордно выросли. Так, цена топлива марки Аи-95 несколько раз обновила исторический максимум.

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