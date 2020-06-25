Кабмин выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российское правительство направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что такая сумма будет выделена из резервного фонда кабмина.

В первую очередь, россияне получат выплаты в размере 10 тысяч на каждого ребенка младше 16 лет.

Кроме того, свыше 20 млрд рублей направят на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу и водителям скорой помощи.

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