Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки. Соответствующее заявление он сделал в рамках обращения к гражданам, трансляция которого велась в эфире «Россия 24».

Так, льготная ипотека будет распространена на новое жилье не только стоимостью три млн руб., но и до шести млн рублей.

По его словам, в крупных городах льготная ипотека будет действовать в отношении жилья стоимостью до 12 млн рублей.

Президент также предложил выделить на программу льготных кредитов под 2% еще 100 млрд рублей.

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