ЦБ обнаружил нарушения в страховках от COVID-19

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Банк России обнаружил нарушения в правилах страхования от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте регулятора.

В период пандемии страховые компании начали предлагать полисы, покрывающие риск заболевания COVID-19.

ЦБ обнаружил, что подобные страховки дают право отказать заболевшему в выплате возмещения или задержать эту выплату в форс-мажорных обстоятельствах, которыми могут быть эпидемия или пандемия.

В регуляторе сочли такие условия недопустимыми. Как считают в ЦБ, страховки от коронавируса «не должны включать в договоры и правила страхования условия, которые фактически отменяют или задерживают выплаты по полису».

Банк России направил страховым компаниям письмо о недопустимости таких практик.

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