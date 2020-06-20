Собянин объявил о двух днях, когда парковки в Москве будут бесплатными
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В Москве парковки будут бесплатными в день парада Победы 24 июня и в день голосования по конституционным поправкам 1 июля. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.
«24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными», — написал Собянин.
Ранее власти приняли решение перенести парад Победы и голосование по конституционным поправкам, чтобы препятствовать распространению коронавируса.
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