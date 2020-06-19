Безработица в России побила восьмилетний рекорд

В мае число безработных в России достигло 4 млн 513 тысяч человек. Это следует из предварительных данных Росстата.

Уровень безработицы в прошедшем месяце составил 6,1%, в апреле он был равен 5,8%, а в марте 4,7%.

Число безработных граждан в стране последний раз превышало отметку в 6% восемь лет назад — в 2012 году.

При этом в августе 2019 этот показатель был рекордно низким за всю историю наблюдений — 4.3%.

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