Назначен новый директор проекта «Северный поток — 2»

Новым директором проекта «Северный поток — 2» стал Марко Казирати, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.

Прежний директор проекта Хенниг Коте покинул компанию «по личным причинам», заявили в пресс-службе. Там добавили, что Марко Казирати работал и над «Северным потоком — 2», и над «Северным потоком».

«Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода из России до Германии.

Ранее строительство было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

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