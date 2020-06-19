Набиуллина предсказала пик годовой инфляции в феврале 2021 года
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Пик годовой инфляции может наступить в феврале 2021 года, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА «Новости».
В начале следующего года ожидаются максимальные показатели годовой инфляции в численном выражении, отметила Набиуллина.
В прошлом году в феврале была зафиксирована самая низкая инфляция, следовательно, по оценкам Центробанка, в феврале 2021 года может быть пик годовой инфляции.
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