Набиуллина предсказала пик годовой инфляции в феврале 2021 года

Пик годовой инфляции может наступить в феврале 2021 года, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА «Новости».

В начале следующего года ожидаются максимальные показатели годовой инфляции в численном выражении, отметила Набиуллина.

В прошлом году в феврале была зафиксирована самая низкая инфляция, следовательно, по оценкам Центробанка, в феврале 2021 года может быть пик годовой инфляции.

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