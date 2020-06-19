ЦБ снизил ставку до рекордно низких 4,5%

Банк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, впервые за пять лет ставка опустилась до 4,5%.

Как отметили в ЦБ, данное решение было принято, чтобы не допустить роста инфляции и удержать ее на уровне 4%. Такое значение являлось целью на 2021 год.

Кроме того, в регуляторе рассказали, что ключевая ставка может быть снижена вновь. Подобные решения будут приниматься на следующих заседаниях совета директоров с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели.

Ранее в апреле Банк России снизил ключевую ставку до 5,5 % годовых.