Путин заявил о восстановлении экономики России

Президент России Владимир Путин заявил о начале восстановления экономики страны.

«Экономика восстанавливается, постепенно выходит из режима ограничений», — заявил Путин.

Он отметил, что в это время особенно важны меры поддержки.

«Мы достойно ответили на угрозу эпидемии», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в период пандемии удалось не допустить резких скачков цен на товары.

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