Рубль растет к доллару и евро на старте торгов

Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов на фоне растущих цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 10.02 мск 19 июня, курс доллара расчетами «завтра» снизился на 31 копейку — до 69,55 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 77,99 рубля.

При этом августовский фьючерс на нефть марки Brent поднялся на 1,37% — до 42,08 доллара за баррель.

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