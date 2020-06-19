Россия готова начать экспорт антисептиков, масок и дезинфекторов в США и Китай

В Минпромторге России заявили, что российские компании готовы начать поставлять антисептики, медицинские маски и различных дезинфицирующие средства в США, Китай, Британию и другие страны. Об этом рассказала ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, компании РФ готовы к поставить иностранным государствам 25 тыс. тонн дезинфицирующих средств и до 3,5 млн литров антисептиков. При этом география планируемых экспортных поставок обширна.

«Экспортировать дезинфицирующие средства <…> планируют в страны СНГ, США, Китай, Филиппины, Великобританию, Грузию, Иран и другие страны», — сказали в пресс-службе министерства.

Кроме того, к экспорту медицинских масок готовы более 20 отечественных производителей. Они могут поставлять странам около 200 млн медицинских масок ежемесячно.

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