Россия готова начать экспорт антисептиков, масок и дезинфекторов в США и Китай
В Минпромторге России заявили, что российские компании готовы начать поставлять антисептики, медицинские маски и различных дезинфицирующие средства в США, Китай, Британию и другие страны. Об этом рассказала ТАСС в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, компании РФ готовы к поставить иностранным государствам 25 тыс. тонн дезинфицирующих средств и до 3,5 млн литров антисептиков. При этом география планируемых экспортных поставок обширна.
«Экспортировать дезинфицирующие средства <…> планируют в страны СНГ, США, Китай, Филиппины, Великобританию, Грузию, Иран и другие страны», — сказали в пресс-службе министерства.
Кроме того, к экспорту медицинских масок готовы более 20 отечественных производителей. Они могут поставлять странам около 200 млн медицинских масок ежемесячно.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Правительство представило план по восстановлению экономики в России
— Кудрин рассказал, сколько средств потребуется экономике при второй волне COVID-19
— Власти могут частично компенсировать энергокомпаниям траты из-за коронавируса