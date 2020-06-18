ФАС разбирается, почему подорожал бензин Аи-95
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Федеральная антимонопольная служба выясняет, почему поднялись биржевые цены на бензин Аи-95, сообщается на сайте ведомства.
«В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на Аи-95, мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу», — уведомила ФАС.
Отмечается, что в случае сговора виновных ждут антимонопольные и уголовные санкции.
Ранее цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила рекорд за всю историю наблюдений, достигнув 56,75 тыс. руб. за тонну.
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