Число новых заявок на пособие по безработице в США уменьшилось до 1,5 млн

Порядка 1,5 млн американцев подали заявки на пособие по безработице на прошедшей неделе, передает CBSN со ссылкой на минтруда США.

В ведомстве сообщили, что этот показатель на 58 тыс. меньше, чем на прошлой неделе.

Однако число безработных все же граждан остается крайне высоким. На конец мая эта цифра была равна 29 млн, в то время как до пандемии без работы в США находились около 250 тыс. граждан.

Как отмечает издание, работодатели в прошлом месяце открыли около 2,5 млн вакансий. Уровень безработицы при этом снизился с 14,7% до 13,3%.

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