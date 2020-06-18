В России оценили результаты работы «на удаленке»

Работодатели и сотрудники различных компаний по-разному оценили опыт удаленной работы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

Результаты показали, что 82% предпринимателей отметили снижение эффективности работы своих подчиненных. Кроме того, после окончательного снятия коронавирусных мер лишь 20% организаций готовы продолжить использовать формат удаленной занятости.

Сами же работники неоднозначно восприняли труд «на удаленке»: 41% заметил снижение своей продуктивности, 39% не зафиксировали никаких изменений, а 15% отметили увеличение пользы от своей деятельности.

Отмечается, что исследование проводилось в мае-июне 2020 года, в нем приняли участие жители Москвы и Подмосковья.

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