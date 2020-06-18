Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан

Правительство РФ не обсуждает вопрос увеличения ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Этот вопрос не обсуждается», — заявили в пресс-службе.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.

По данным издания, кабмин планировал повысить НДФЛ для этих граждан до 15%.

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