Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан
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Правительство РФ не обсуждает вопрос увеличения ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Этот вопрос не обсуждается», — заявили в пресс-службе.
Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год.
По данным издания, кабмин планировал повысить НДФЛ для этих граждан до 15%.
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