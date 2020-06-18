Богатых россиян могут обложить повышенным НДФЛ на фоне коронавируса

В связи с вызванным пандемией коронавируса кризисом, власти России обдумывают идею повышенного налогообложения обеспеченных россиян. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Как отмечается, на этот счет готовы уже 10 сценариев. Они были подготовлены еще зимой в преддверии послания российского президента Федеральному собранию.

В случае необходимости нужно лишь выбрать нужный и начать реализовывать.

Один из источников утверждает, что повышенный налог будет относиться к гражданам, годовой доход которых составляет около 2-3 млн рублей. Повысить его планируют на 2%.

Кроме того, среди возможных сценариев присутствует идея снять обязательства по выплатам НДФЛ с россиян, уровень дохода которых равен прожиточному минимуму.

Издание отмечает, что данная тема вновь вернулась на обсуждение в связи с сильным дефицитом бюджета.