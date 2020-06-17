В ЕР поддержали повышение НДФЛ для обеспеченных россиян

Первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что ЕР поддерживает увеличение подоходного налога для богатых граждан, при этом снизив его для малообеспеченных, передает РИА «Новости».

По словам Исаева, дифференциация налогов является целесообразным решением. Однако ЕР не поддерживает установление «запредельных величин» налога для состоятельных россиян.

«Мы считаем, что не скачкообразно, но тем не менее вернуться к дифференциации подоходного налога было бы целесообразно. Одновременно мы предложили бы рассмотреть снижение подоходного налога для наиболее бедной части граждан», — сказал Исаев.

Ранее в СМИ появилась информация, что в правительстве обсуждают возможность повышения НДФЛ до 15% для граждан с доходом более 3 млн рублей в год.