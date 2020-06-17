Кабмин вернулся к идее повышенного налога для богатых

Российское правительство вернулось к обсуждению повышенного налога на доходы богатых россиян. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.

По информации издания, кабмин снова поднял этот вопрос на фоне кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса.

Более 10 различных вариантов повышения налогов, по словам одного из источников, были просчитаны еще зимой. Готовый сценарий есть у президента и его администрации. В случае необходимости его смогут оперативно применить.

Одним из возможных вариантов издание называет повышение НДФЛ с 13% до 15% для обеспеченных граждан. При этом неизвестно, какой доход будет облагаться повышенным налогом. По сведениям источников, речь идет о годовом доходе в 2-3 млн руб.

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