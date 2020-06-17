К подрыву сделки ОПЕК+ саудиты готовились заранее, уверены эксперты

Саудовская Аравия готовилась к войне за долю рынка задолго до мартовского коллапса вокруг сделки ОПЕК+, заявил в недавнем интервью представителям J. P. Morgan бывший глава BP, один из ведущих и наиболее авторитетных аналитиков нефтяного рынка Лорд Браун.

Тогда саудиты выдвинули России ультиматум с требованием немедленно сократить добычу на 1,5 млн б/с, из которых 500 тыс. барр. должна была взять на себя Москва.

Лорд Браун считает, что подготовку к войне Эр-Рияд начал еще в конце прошлого года, когда договорился с Кувейтом о добыче в «нейтральной зоне», и начал быстро заполнять свои резервы.

Косвенным доказательством сговора стало дополнительное совместное (Саудовская Аравия и Кувейт) сокращение добычи нефти на 1.18 млн. б/с под давлением США.

Как утверждает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в своей статье в издании Forbes, «сначала Саудовская Аравия сознательно спровоцировала подрыв предыдущий сделки ОПЕК+, выдвинув России заведомо неприемлемый ультиматум, а потом обвалила рынок товарными интервенциями и открытым демпингом».

Это не было спонтанным действием, уверен Крутаков.

«К подрыву сделки Саудовская Аравия готовилась заранее. Были создали огромные запасы нефти в Японии и Роттердаме, зафрахтованы танкеры, которые сегодня используются как дополнительные хранилища нефти. Именно эти запасы позволили саудитам резко нарастить в марте поставки нефти на мировой рынок», - констатирует он.

«Когда саудиты после мартовского демарша запустили демпинговую атаку на рынок, - продолжает эксперт, - в бой под прикрытием якобы роста добычи были брошены все саудовские стратегические резервы».

Проще говоря, рост саудовской добычи до 12 млн б/с в апреле носил словесный характер, разъясняет Крутаков: «Росла не добыча, а объемы экспорта».

«Соответственно, после заключения новой сделки в рамках ОПЕК+ саудиты сократили также не добычу, а объем изъятия нефти из своих без того облегчившихся запасов», - резюмирует он.