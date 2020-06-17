В России появилась новая схема мошенничества
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В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, передает «Российская газета».
По данным издания, злоумышленники арендуют машину, например для работы в такси, а также оформляют фальшивую доверенность, по которой выписывают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС). Затем машину выставляют на продажу.
Уточняется, что данная схема срабатывает, когда покупатель не обращает внимание на дубликат ПТС.
В итоге жертвами мошенников становятся и владелец автомобиля, и покупатель.
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