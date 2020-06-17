В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, передает «Российская газета».

По данным издания, злоумышленники арендуют машину, например для работы в такси, а также оформляют фальшивую доверенность, по которой выписывают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС). Затем машину выставляют на продажу.

Уточняется, что данная схема срабатывает, когда покупатель не обращает внимание на дубликат ПТС.

В итоге жертвами мошенников становятся и владелец автомобиля, и покупатель.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

— Полиция задержала банду автомобильных мошенников, укравших более 100 млн рублей