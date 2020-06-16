Раскрыты возможности Украины по транзиту российского газа в Европу

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о возможностях Киева обеспечить транзит российского газа в Европу. Об этом сообщает OilPoint.

По его словам, после истечения действующего пятилетнего контракта Украина способна поставлять европейским государствам по 20-30 млрд куб. м газа в год.

Однако поскольку в таком случае Украина не будет получать прибыли от транзита сырья, ГТС рассчитывает работать исключительно на своих потребителей.

«Сократимся, ужмемся и будем работать для внутренних поставок, импорта, ПХГ и добычи», — заключил он.

До этого Макогон заявил, что «Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.